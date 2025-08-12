Киевский клуб продолжит еврокубковый сезон в раунде плей-офф Лиги Европы.

Во вторник, 12 августа, состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Киевское "Динамо" во второй раз сыграло с кипрским "Пафосом".

Матч в Лимассоле завершился поражением киевского клуба. Подопечные Александра Шовковского уступили сопернику со счетом 2:0. Первый гол был пропущен уже на второй минуте игры.

Предыдущий матч команда также проиграла – тогда счет был 0:1.

По итогам двух матчей, "Динамо" вылетает из Лиги чемпионов и продолжит свой еврокубковый сезон в раунде плей-офф Лиги Европы. Следующим соперником бело-синих стан победитель противостояния между израильским "Маккаби" и мальтийским клубом "Хамрун Спартанс".

С кем именно встретятся киевляне, станет известно уже 14 августа.

"Пафос" - "Динамо": стартовые составы

"Пафос":Неофитос, Пилеас (Сема, 85), Лукассен, Гольдар, Коррея (Жажа, 67), Шуньич, Танкович (Андерсон, 60), Пепе, Бруно, Оршич (Ланга, 85), Драгомир (Кина, 67).

"Динамо": Нещерет, Дубинчак (Вивчаренко, 46), Михавко, Попов (Биловар, 65), Тымчик, Шапаренко, Бражко, Буяльский (Герреро, 60), Кабаев (Пономаренко, 78), Ванат (Волошин, 78), Ярмоленко.

Голы: Оршич (2), Коррея (55).

