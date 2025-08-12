Контракт рассчитан на пять сезонов.

Французский футбольный клуб Пари Сен-Жермен официально объявил о подписании украинского защитника Ильи Забарного. Об сообщается в официальном канале клуба в сети X.

22-летний центральный защитник взял себе шестой номер в клубе. Также он стал первым украинским игроком в истории парижан. Контракт футболиста с клубом рассчитан на пять сезонов, до 2030 года.

В ПСЖ Забарный станет пятым номинальным центрбеком команды и вторым украинцем в Лиге 1 (вместе с Эдуардом Соболем из "Страсбура").

По данным платформы Transfermarkt, трансфер украинца из "Борнмута" в "ПСЖ" обошелся парижанам в 63 миллиона евро. Часть этой суммы должно получить киевское "Динамо". По данным СМИ, речь может идти о 20-25% от цены трансфера футболиста. Киевский клуб уже поздравил Забарного с переходом.

"Новый этап в карьере Ильи Забарного. Желаем удачи и новых побед питомцу киевского "Динамо", - говорится в сообщении.

Этот переход делает Забарного вторым самым дорогим трансфером для украинского футболиста в истории. На первом месте и дальше находится игрок лондонского "Челси" Михаил Мудрик. Его переход обошелся в 70 миллионов. Однако Мудрик отстранен от официальных матчей на фоне допингового скандала.

Ситуация с Сафоновым

Напомним, одной из возможных преград для трансфера футболиста в "ПСЖ" было участие в составе парижан российского голкипера Матвея Сафонова. Французское издание Madeinfoot отмечало, что российский вратарь "знает, как отделить политику от спорта". Однако далеко не факт, что позиция Ильи Забарного такая же. На фоне этого появлялось немало слухов, что Сафонов может покинуть парижский клуб. Однако официальной информации о возможном переходе россиянина нет.

