Сейчас футболист защищает цвета британского "Борнмута".

Украинский защитник Илья Забарный приблизился к переходу во французский футбольный клуб ПСЖ. Победитель Лиги чемпионов и английский "Борнмут", где сейчас выступает Забарный, согласовали почти все условия сделки.

Об этом в соцсети Х сообщил спортивный журналист Ромен Колле Гаудин. По его словам, решающий этап переговоров должен состояться уже на следующей неделе.

Трансфер украинца может обойтись ПСЖ в примерно 65 миллионов евро. Клуб давно интересуется Забарным, но препятствием на пути его перехода во французский гранд стало то, что там выступает гражданин России Матвей Сафонов.

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Издание L'Équipe ранее писало, что защитник категорически отказался выступать в одном клубе с россиянином, в то время как его страна ведет полномасштабную войну против Украины. Позже СМИ сообщили, что ПСЖ провел разговор с Забарным и заявил, что не уверен в будущем российского голкипера в клубе.

Французский гранд был готов продать Сафонова или отпустить в аренду, что позволило возобновить переговоры о переходе Забарного в команду. СМИ писали, что россиянином заинтересовался турецкий "Галатасарай", но впоследствии стало известно, что клуб не рассматривает такой трансфер.

По состоянию на сейчас российский голкипер все еще остается игроком ПСЖ.

Напомним, ранее украинец Илья Забарный вошел в десятку самых дорогих центральных защитников мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Его оценили в 67,1 млн евро.

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24 июля донецкий "Шахтер" одержал яркую победу в квалификации Лиги Европы. Клуб выступал против турецкого "Бешикташа". Команда Арды Турана победила со счетом 4:2. Ответный матч состоится 31 июля в Кракове.

"Динамо" также начало выступления в квалификации Лиги чемпионов с уверенной победы. Киевляне играли с мальтийским клубом "Хамрун Спартанс". Матч завершился со счетом 3:0.

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