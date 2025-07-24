Матч состоялся на арене "Водафон Парк".

В Стамбуле состоялся первый поединок в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы между турецким "Бешикташем" и донецким "Шахтером". Матч закончился со счетом 4:2 в пользу "горняков".

Выступления украинских клубов в Лиге конференций

Украинские клубы "Александрия" и "Полесье" сыграли свои первые матчи квалификации Лиги конференций. "Александрия" в домашнем матче с сербским "Партизаном" уступили со счетом 0:2. Житомирское "Полесье" дома достаточно сенсационно уступило андрорскому клубу "Санта-Колома" со счетом 1:2.

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