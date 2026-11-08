Беларусь хочет оспорить ее исключение из чемпионата мира по хоккею

Россия и Беларусь были исключены из соревнований под эгидой IIHF с момента начала войны в Украине.

Федерация хоккея Беларуси намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после того, как Международная федерация хоккея (IIHF) постановила, что ее национальные команды останутся исключенными из участия в чемпионате мира по хоккею среди мужчин и чемпионате мира среди юниоров 2027 года. Об этом пишет Reuters.

Беларуские спортивные чиновники начали изучать способы реализации этого решения осле того, как CAS отменил запрет IIHF на участие России в международных хоккейных турнирах, несмотря на значительные логистические и спортивные трудности.

Ранее IIHF заявляла, что участие России и Беларуси будет оцениваться в каждом конкретном турнире отдельно.

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Однако в субботу было подтверждено, что Беларусь не примет участие в чемпионате мира среди юниоров 2027 года в Канаде и в чемпионате мира среди мужчин 2027 года в Германии.

Глава Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович задал вопрос, почему IIHF готова рассматривать изменения, необходимые для учета интересов России, исключая при этом Беларусь.

"Это решение по сути повторяет результат предыдущей отмены: беларуские команды снова исключены из турнира, изменилось лишь обоснование. Непоследовательность подхода также вызывает вопросы", - сказал Богданович.

Беларуские хоккеисты

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российские и беларуские хоккеисты не сыграют на молодежном чемпионате мира, который пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире в конце декабря текущего и январе следующего года.

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