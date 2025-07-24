Обе украинские команды играли на условно "домашних" стадионах.

Украинские клубы "Александрия" и "Полесье" сыграли свои первые матчи квалификации Лиги конференций.

"Александрия" в домашнем матче с сербским "Партизаном" уступили со счетом 0:2.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. Первый матч.

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"Александрия" - "Партизан" - 0:2

Голы: Б. Костыч, 14, Угрешич, 56

Предупреждение: Шостак, 45+4

"Александрия": Шевченко - Ндика, Беиратче, Кампуш, Скорко - Мышнев, Шостак (Вашенко, 62), Ковалец (Булеца, 61) - Царя (Жота, 62), Амарал (Кулаков, 69), Безерра (Казак, 7)

"Партизан": Кручин - Юрчевич, Симич, Джуржевич, Роганович (Милич, 90+4) - Карабельев, Вукотич (Натхо, 74), Угрешич (Янкович, 74) - Трифунович, Й. Милошевич (А. Костыч, 60), Б. Костыч (Калулу, 60).

Житомирское "Полесье" дома сенсационно уступило андрорскому клубу "Санта-Колома" со счетом 1:2.

"Полесье" - "Санта-Колома" - 1:2

Голы: Гуцуляк (21) - Ремолинс (27), Креспо (44)

Предупреждение: Бабенко (77)

"Полесье": Кудрик, Хадрой (Лукас Тейлор, 46; Крушинский, 65), Чоботенко, Бескоровайный (Сарапий, 46), Михайличенко, Бабенко, Андриевский, Гуцуляк, Йосефи, Гонсалвеш (Назаренко, 76)0 Гайду

"Санта-Колома": Руис, Креспо (Рубио, 71), С. Родригес, Сан-Николас, Систеро (Росс, 87), Д. Родригес, Пуэрто Бельярт (Давид Лопес, 57; Агарби, 87)), Архоон, Ремо, Ремо Моурелло

Выступления украинских клубов в еврокубках

22 июля состоялась первая встреча четвертьфинала квалификации Лиги чемпионов между мальтийским клубом "Хамрун Спартанс" и киевским "Динамо". Матч закончился в счетом 3:0 в пользу украинского клуба.

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