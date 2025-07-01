Он занял шестую строчку.

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг самых дорогих центральных защитников мира, в десятку вошел иигрок сборной Украины Илья Забарный.

Согласно списку на странице организации в Instagram, первую строчку занял защитник испанской "Барселоны" Пау Кубарси, которого оценили в 109,6 млн евро. Также в тройку лучших попали Пьеро Инкапье из немецкого "Байера" и представитель мадридского "Реала" Дин Хейсен.

Защитник английского "Борнмута" украинец Илья Забарный занял шестую строчку. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 67,1 млн евро.

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В целом рейтинг самых дорогих центральных защитников мира по версии CIES выглядит так:

Пау Кубарси ("Барселона",) - 109,6 млн евро Пьеро Инкапье ("Байер") - 88,5 млн евро. Дин Хейсен ("Реал") - 85 Леви Колвилл ("Челси") - 83,1 Уильям Салиба ("Арсенал") - 79 Илья Забарный ("Борнмут") - 67,1 Виллиан Пачо ("Айнтрахт") - 65,5 Алессандро Бастони ("Интер") - 63,4 Мурильо ("Ноттингем Форест") - 60,3 Габриэл Магальяес ("Арсенал") - 59,9

Илья Забарный - новости

Напомним, Забарный перебрался в чемпионат Англии из киевского Динамо в январе 2023 года. Английский клуб тогда заплатил за украинца 22,7 млн евро.

Недавно несколько СМИ сообщали, что Забарный покинет "Борнмут". Украинцем уже долгое время интересуется "ПСЖ", который уже прислал англичанам несколько предложений по трансферу. Переговоры стартовали с 50 миллионов евро, а последнее предложение "ПСЖ" составило 70 миллионов евро. Отмечалось, что стороны предварительно уже согласовали условия, а сам 22-летний игрок уже дал согласие на переход.

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