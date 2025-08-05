Победу одержал дебютант этого турнира.

Во вторник, 5 августа, в польском городе Люблин состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Динамо" сыграло с кипрским "Пафосом".

До перерыва счет остался 0:0 - киевляне создали несколько моментов, но удар защитника Владислава Дубинчака с левого фланга попал в штангу. Единственный гол забил нападающий Андерсон Силва на 84-й минуте после контратаки, начавшейся после углового "Динамо". Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу "Пафоса".

Динамо: Нещерет, Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Михайленко, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат, Пихаленок.

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Запасные: Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Яцык, Волошин, Караваев, Кабаев, Буяльский, Герреро, Биловар, Брагару, Пономаренко.

Пафос: Неофитос, Гольдар, Шуньис, Лукассен, Палеас, Драгомир, Танкович, Пепе, Коррея, Оршич, Жажа.

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Напомним, ранее были объявлены возможные соперники киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в раундах плей-офф еврокубков.

Также состоялся ответный матч квалификации Лиги конференций, в котором сербский "Партизан" принимал украинскую "Александрию". К сожалению, украинская команда потерпела сокрушительное поражение со счетом 0:4. Первую, домашнюю встречу, "Александрия" также проиграла - 0:2.

Кроме того, прошел второй матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором донецкий "Шахтер" встретился с турецким "Бешикташем". Украинцы одержали уверенную победу 2:0. В первой игре они также были сильнее - 4:2.

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