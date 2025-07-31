Матч прошел в Кракове на городской арене имени Генрика Реймана.

Состоялся ответный поединок второго раунда квалификации Лиги Европы между донецким "Шахтером" и турецким "Бешикташем". Украинский клуб победил со счетом 2:0. Предыдущая встреча закончилась победой "горняков" 4:2.

Матч прошел в Кракове на городской арене имени Генрика Реймана.

В третьем раунде квалификации ЛЧ "Шахтер" сыграет против "Панатинаикоса".

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Украинские клубы в еврокубках

Житомирское "Полесье" провело ответный матч с андоррской "Санта-Коломой" в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. В первом поединке команда Руслана Ротаня проиграла менее статусному оппоненту со счетом 1:2. Однако на выезде житомиряне разгромили соперника со счетом 4:1 и прошли в следующий раунд.

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