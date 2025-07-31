Первый матч этих соперников завершился сенсационной победой "Санта-Коломы" со счетом 2:1.

Житомирское "Полесье" провело ответный матч в квалификации Лиги конференций против андорской команды "Санта-Колома". Поединок закончился со счетом 4:1 в пользу украинского клуба. В предыдущем матче украинская команда неожиданно уступила в домашнем матче со счетом 1:2.

Уже на 4-й минуте Богдан Михайличенко открыл счет в матче. В начале второго тайма команды обменялись голами. Сначала Филлипов забил второй мяч, но уже в следующей атаке Моурелло один гол отыграл.

Затем "Полесье" забило еще дважды: сначала Андриевский, а затем Гайдучик.

Видео дня

Лига конференций. Квалификационный раунд

Санта-Колома - Полесье - 1:4

Голы: Моурело, 50 - Михайличенко, 4, Филлипов, 48, Андриевский, 60, Гайдучик, 76

Санта-Колома: Руиз, Цистеро, Моурело, Пуэрто, Родригес, Арйана, Леон, Сан Николас, Лопес, Креспо, Ремолинс

Полесье: Кудрик, Сарапий, Назаренко, Бабенко, Филиппов, Гуцуляк, Михайличенко, Андриевский, Караман, Чоботенко, Крушинский

В третьем круге квалификации ЛК житомирский клуб встретится с более сильным в паре "Пакш" - "Марибор".

Выступления украинских клубов в еврокубках

29 июля состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором сошлись киевское "Динамо" и мальтийский клуб "Хамрун Спартанс". В первом матче "Динамо" уверенно выиграло соперников со счетом 3:0, а во втором повторило такой же результат.

30 июля состоялись ответные поединки квалификации Q2 Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 годов. Кипрский клуб "Пафос" обыграл "Маккаби Тель-Авив" со счетом 1:0 и таким образом стал следующим соперником "Динамо" в третьем раунде отбора Лиги чемпионов.

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