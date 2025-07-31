30 июля состоялись ответные поединки квалификации Q2 Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 годов. Были определены пары 3-го раунда отбора к основному этапу турнира.
Кипрский клуб "Пафос" обыграл "Маккаби Тель-Авив" со счетом 1:0. Победитель этого матча станет следующим соперником киевского "Динамо" в третьем раунде отбора Лиги чемпионов. Матчи пройдут 5 и 12 августа.
Греческий "Панатинаикос" и шотландский "Рейнджерс" сыграли со счетом 1:1. Греческий клуб станет соперником донецкого "Шахтера" в Q3 Лиги Европы, если украинская команда не потеряет гандикап в два мяча.
Результаты квалификации Q2 Лиги чемпионов УЕФА:
- "Карабах" (Азербайджан) – "Шелбурн" (Ирландия) – 1:0 (первый матч – 3:0);
- "Мальме" (Швеция) – "РФШ" (Латвия) – 1:0 (первый матч – 4:1);
- "Лудогорец" (Болгария) – "Риека" (Хорватия) – 3:1 д.в. (первый матч – 0:0);
- "Стяуа" (Румыния) – "Шкендия" (Северная Македония) – 1:2 (первый матч – 0:1);
- "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) – "Пафос" (Кипр) – 0:1 (первый матч – 1:1);
- "Ференцварош" (Венгрия) – "Ноа" (Армения) – 4:3 (первый матч – 2:1);
- "Панатинаикос" (Греция) – "Рейнджерс" (Шотландия) – 1:1 (первый поединок – 0:2);
- "Брейдаблик" (Исландия) – "Лех Познань" (Польша) – 0:1 (первый матч – 1:7);
- "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) – "Бранн" (Норвегия) – 1:1 (первый матч – 4:1);
- "Серветт" (Швейцария) – "Виктория Пльзень" (Чехия) – 1:3 (первый матч – 1:0).
Пары Q3 Лиги чемпионов УЕФА
Путь чемпионов:
- "Мальме" (Швеция) – "Копенгаген" (Дания)
- "Кайрат" (Казахстан) – "Слован Братислава" (Словакия)
- "Лех Познань" (Польша) – "Црвена Звезда" (Сербия)
- "Лудогорец" (Болгария) – "Ференцварош" (Венгрия)
- "Динамо Киев" (Украина) – "Пафос" (Кипр)
- "Шкендия" (Северная Македония) – "Карабах" (Азербайджан)
Путь представителей лиг:
- "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) – "Брюгге" (Бельгия)
- "Рейнджерс" (Шотландия) – "Виктория Пльзень" (Чехия)
- "Ницца" (Франция) – "Бенфика" (Португалия)
- "Фейенорд" (Нидерланды) – "Фенербахче" (Турция)
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Ранее стало известно, что украинский защитник Илья Забарный приблизился к переходу во французский футбольный клуб "ПСЖ". Победитель Лиги чемпионов и английский "Борнмут", где сейчас выступает футболист, согласовали почти все условия сделки.
Кроме того, 24 июля в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы донецкий "Шахтер" победил турецкий "Бешикташ". Поединок закончился со счетом 4:2.