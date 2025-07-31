Следующие матчи пройдут 5 и 12 августа.

30 июля состоялись ответные поединки квалификации Q2 Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 годов. Были определены пары 3-го раунда отбора к основному этапу турнира.

Кипрский клуб "Пафос" обыграл "Маккаби Тель-Авив" со счетом 1:0. Победитель этого матча станет следующим соперником киевского "Динамо" в третьем раунде отбора Лиги чемпионов. Матчи пройдут 5 и 12 августа.

Греческий "Панатинаикос" и шотландский "Рейнджерс" сыграли со счетом 1:1. Греческий клуб станет соперником донецкого "Шахтера" в Q3 Лиги Европы, если украинская команда не потеряет гандикап в два мяча.

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Результаты квалификации Q2 Лиги чемпионов УЕФА:

"Карабах" (Азербайджан) – "Шелбурн" (Ирландия) – 1:0 (первый матч – 3:0);

"Мальме" (Швеция) – "РФШ" (Латвия) – 1:0 (первый матч – 4:1);

"Лудогорец" (Болгария) – "Риека" (Хорватия) – 3:1 д.в. (первый матч – 0:0);

"Стяуа" (Румыния) – "Шкендия" (Северная Македония) – 1:2 (первый матч – 0:1);

"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) – "Пафос" (Кипр) – 0:1 (первый матч – 1:1);

"Ференцварош" (Венгрия) – "Ноа" (Армения) – 4:3 (первый матч – 2:1);

"Панатинаикос" (Греция) – "Рейнджерс" (Шотландия) – 1:1 (первый поединок – 0:2);

"Брейдаблик" (Исландия) – "Лех Познань" (Польша) – 0:1 (первый матч – 1:7);

"Ред Булл Зальцбург" (Австрия) – "Бранн" (Норвегия) – 1:1 (первый матч – 4:1);

"Серветт" (Швейцария) – "Виктория Пльзень" (Чехия) – 1:3 (первый матч – 1:0).

Пары Q3 Лиги чемпионов УЕФА

Путь чемпионов:

"Мальме" (Швеция) – "Копенгаген" (Дания)

"Кайрат" (Казахстан) – "Слован Братислава" (Словакия)

"Лех Познань" (Польша) – "Црвена Звезда" (Сербия)

"Лудогорец" (Болгария) – "Ференцварош" (Венгрия)

"Динамо Киев" (Украина) – "Пафос" (Кипр)

"Шкендия" (Северная Македония) – "Карабах" (Азербайджан)

Путь представителей лиг:

"Ред Булл Зальцбург" (Австрия) – "Брюгге" (Бельгия)

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Виктория Пльзень" (Чехия)

"Ницца" (Франция) – "Бенфика" (Португалия)

"Фейенорд" (Нидерланды) – "Фенербахче" (Турция)

Другие новости футбола

Ранее стало известно, что украинский защитник Илья Забарный приблизился к переходу во французский футбольный клуб "ПСЖ". Победитель Лиги чемпионов и английский "Борнмут", где сейчас выступает футболист, согласовали почти все условия сделки.

Кроме того, 24 июля в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы донецкий "Шахтер" победил турецкий "Бешикташ". Поединок закончился со счетом 4:2.

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