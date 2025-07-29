Украинцы открыли счет на 28-й минуте.

Во вторник, 29 июля, состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором сошлись киевское "Динамо" и мальтийский клуб "Хамрун Спартанс".

Поединок начался в 21:00 на польском стадионе "Арена Люблин". В первом матче "Динамо" уверенно выиграло соперников со счетом 3:0, поэтому к следующему противостоянию подошло в качестве явного фаворита.

Уже на 28-й минуте украинский нападающий Владислав Ванат забил первый гол в матче. Через семь минут второе попадание реализовал полузащитник Владимир Бражко. Первый тайм закончился со счетом 2:0 в пользу "Динамо".

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На 82-й минуте, во второй части матча, защитник Тарас Михавко удачно пробил по воротам соперников, забив уже третий гол в напряженном матче.

Динамо: Нещерет, Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Шапаренко, Бражко, Пихаленок, Кабаев, Ванат, Волошин.

Запасные: Моргун, Попов, Яцык, Ярмоленко, Тымчик, Супряга, Герреро, Дубинчак, Брагару, Михайленко, Захарченко, Пономаренко.

Хамрун Спартанс: Бонелло, Камендзули, Полито, Беличич, Компри, Михана, М.Гарсия, Чадженович, Мбонг, Шимкус, Коффи.

Запасные: Селио, Микаллеф, Шерри, Лезерби, Тиун, Камиллери, Адранья, Эдер, Джиле, эль-Фанис, Хаджи, Эмерсон.

Другие новости футбола

Как сообщал УНИАН, ранее футболисты "Динамо", "Шахтера", "Полесья" и "Александрии" узнали своих потенциальных соперников в следующих раундах еврокубков.

На прошлой неделе в Стамбуле прошел первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором турецкий "Бешикташ" принимал донецкий "Шахтер". Поединок завершился победой украинской команды со счетом 4:2.

Тем временем клубы "Александрия" и "Полесье" провели первые матчи квалификационного этапа Лиги конференций.

"Александрия" на своем поле потерпела поражение от сербского "Партизана" со счетом 0:2. Между тем житомирское "Полесье" неожиданно проиграло в домашнем матче андорскому клубу "Санта-Колома" - 1:2.

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