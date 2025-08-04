Если "Динамо" пройдет "Пафос", то встретится с победителем пары "Лех" (Польша) - "Црвена Звезда" (Сербия).

Известны потенциальные соперники киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в раундах плейоф в еврокубках.

Если "Динамо" пройдет "Пафос", то встретится с победителем пары "Лех" (Польша) - "Црвена Звезда" (Сербия).

Если же украинский клуб уступит "Пафосу", то попадет в Лигу Европы и встретится с победителем пары "Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).

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Если "Шахтер" пройдет "Панатинаикос", то встретится с турецким "Самсунспором". Если украинская команда уступит грекам, то попадет в Лигу Конференций.

Выступления украинских клубов в еврокубках

29 июля состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором сошлись киевское "Динамо" и мальтийский клуб "Хамрун Спартанс". В первом матче "Динамо" уверенно выиграло соперников со счетом 3:0, а во втором повторило такой же результат.

31 июля состоялся повторный поединок второго раунда квалификации Лиги Европы между донецким "Шахтером" и турецким "Бешикташем". Украинский клуб победил со счетом 2:0. Предыдущая встреча закончилась победой "горняков" 4:2.

Житомирское "Полесье" провело ответный матч в квалификации Лиги конференций против андорской команды "Санта-Колома". Поединок закончился со счетом 4:1 в пользу украинского клуба. В предыдущем матче украинская команда неожиданно уступила в домашнем матче со счетом 1:2. А вот "Александрия" дважды уступила "Партизану" и вылетела из турнира.

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