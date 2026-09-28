Украина и Грузия сыграли вничью в Лиге наций

Матч закончился спустя 4 минуты дополнительного времени.

Сегодня, 28 сентября, состоялся матч второго тура группы B Лиги наций сезона 2026/27, в котором встретились сборные Украины и Грузии. Матч закончился ничьей со счетом 0:0.

В первом тайме на 17-й минуте матча Владислав Ванат получил желтую карточку. Во втором тайме на 46-й минуте его заменил Даниил Сикан. Уже совсем скоро Сикан получил желтую карточку.

Также на 46-й минуте матча произошли еще две замены: Александр Пихаленок уступил место на поле Олегу Очеретько, а Матвей Пономаренко - Роману Яремчуку.

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На 54-й минуте матча Саба Гогличидзе из сборной Грузии получил желтую карточку. 66-й минуте матча Максима Хланя заменили на Николая Шапаренко.

С 67-й по 75-ю минуты матча грузинская команда совершила три замены:

Жорж Микаутадзе - Георгий Квернадзе;

Отар Китеишвили - Анзор Меквабишвили;

Георгий Чакветадзе - Зурико Давиташвили.

На 75-й минуте матча Валерий Бондарь получил желтую карточку. На 79-й минуте матча Александра Зубкова заменил Виктор Цыганков.

На 92-й минуте произошла еще одна замена в команде Грузии. На поле вместо Георгия Кочорашвили вышел Иракли Егоян.

Матч закончился спустя 4 минуты дополнительного времени.

Прошлый матч сборной Украины в Лиге наций

Напомним, что 25 сентября завершился матч первого тура группы B Лиги наций 2026/27, в котором встретились сборные Венгрии и Украины. Этот матч закончился со счётом 1:0 в пользу "желто-синих".

На 42-й минуте Георгий Судаков с левого фланга навесил мяч на голову Даниилу Сикану, который остался совершенно без присмотра, и нападающий отправил мяч в ворота соперников.

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