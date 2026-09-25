Сборная Украины удачно стартовала в Лиге наций

Команды сыграли на стадионе "Puskás Aréna" в Будапеште, который вмещает 67 215 зрителей.

Состоялся матч первого тура группы B Лиги наций 2026/27, в котором встретились сборные Венгрии и Украины. Поединок закончился со счётом 1:0 в пользу "желто-синих".

До 20-й минуты команды обменялись опасными моментами: после навеса Собослаи Шефер отдал пас на Лукача, который с разворота попал в штангу, а после перехвата Сикан издалека пробил мимо штанги.

На 42-й минуте Судаков с левого фланга навесил на голову Сикану, который остался совершенно без присмотра, и нападающий отправил мяч в ворота соперников.

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В конце второго тайма у украинцев было несколько возможностей увеличить своё преимущество, но они ими не воспользовались. Венгры также нанесли два-три опасных удара. А уже в добавленное время команды устроили потасовку на поле.

Лига наций. Группа В2. 1-й тур

Венгрия - Украина - 0:1

Гол: Сикан (42)

Предупреждения: Шефер (5), Барани (83), Собослаи (94) - Бражко (21), Крупский (49), Назаренко (71), Цыганков (94), Матвиенко (94)

Удаление: Назаренко (92, вторая жёлтая карточка)

Венгрия: Б.Тот, Керкез, Чингер (Т. Сюч, 84), Орбан, Болла, Виталиш (М. Тот, 46), Чонгвай (Р. Тот, 66), Шефер, Собослаи, Лукач (Барани, 46), Реджич (Юрек, 62).

Украина: Ризнык, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Крупский (Бондарь, 59), Судаков (Драмбаев, 91), Бражко (Назарина, 46), Очеретько, Ванат (Назаренко, 59), Сикан (Краснопир, 66), Цыганков.

Команды сыграли на стадионе "Puskás Aréna" в Будапеште, который вмещает 67 215 зрителей.

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Звездный футболист "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил, что продолжит выступать за сборную Португалии после Чемпионата мира-2026. Он признался, что после ЧМ-2026 размышлял о завершении выступлений за сборную, но в итоге решил остаться.

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