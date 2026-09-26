'Манчестер Сити' признали виновным по более чем 100 обвинениям в финансовых нарушениях

Клубу грозят различные санкции - финансовые или "спортивные".

Английский клуб "Манчестер Сити" признан виновным по большинству обвинений в деле о 115 финансовых нарушениях в чемпионате Англии. Об этом сообщает The Athletic.

В феврале 2023 года независимая комиссия приступила к рассмотрению 115 финансовых нарушений, в которых английская Премьер-лига обвиняет "Манчестер Сити". Клуб подозревался в нарушениях финансовых правил в период с сезона 2009/10 по 2017/18.

Важно, что в течение периода предполагаемых нарушений "Сити" трижды выигрывал Премьер-лигу, дважды Кубок Англии, четыре раза Кубок лиги и Суперкубок Англии.

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В июне 2024 года "Манчестер Сити" подал встречный иск в суд против АПЛ из-за ужесточения правил спонсорства. Клуб требовал от Премьер-лиги отменить эти правила и предоставить финансовую компенсацию за предполагаемые убытки от спонсорских соглашений.

В чём обвиняют "Манчестер Сити"

Нарушение правил АПЛ при предоставлении "точной финансовой информации" о доходах (в частности, о доходах от спонсорских контрактов), их источниках и операционных расходах.

Непредоставление полной информации о бонусных выплатах главному тренеру в период с 2009 по 2013 год, когда команду возглавлял итальянец Роберто Манчини, а также о бонусах игрокам в сезонах 2010/11 и 2015/16.

Несоблюдение правила финансового фейр-плей (период вероятных нарушений апл- с сезона 2013/14 по 2017/18).

Нарушение правил АПЛ в отношении доходности клубов в 2015–2018 годах.

Нарушение правил лиги, требующих от клубов содействовать Премьер-лиге в расследованиях - начиная с декабря 2018 года.

При этом клуб всегда отрицал эти обвинения, но "Манчестер Сити" признали виновным по всем пунктам обвинения, кроме одного из 115.

"Процесс в Премьер-лиге продолжается, важные элементы должны быть завершены, и он подлежит строгой конфиденциальности. Таким образом, позиция ФК "Манчестер Сити" остается в соответствии с заявлением клуба от февраля 2023 года. Клуб добросовестно соблюдал надлежащую правовую процедуру на протяжении восьми лет, исходя из того, что Совет директоров и Исполнительный комитет Премьер-лиги будут действовать как независимый, беспристрастный и справедливый регулятор, свободный от предвзятого влияния", - отметили в клубе.

Какие санкции могут грозить "Манчестер Сити"

Стоит отметить, что клубу грозят различные санкции - финансовые или "спортивные". Они варьируются от выговора и денежных штрафов до снятия очков, а также клуб могут лишить завоеванных титулов. Кроме того, клуб могут исключить из списка участников Премьер-лиги.

Новости футбола

Состоялся матч первого тура группы B Лиги наций 2026/27, в котором встретились сборные Венгрии и Украины. Поединок завершился со счётом 1:0 в пользу "жёлто-синих".

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