Гвардиола покинет 'Манчестер Сити' после 10 лет работы с командой, - Sky News

Это произойдет на фоне провального для горожан сезона.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола покинет английский клуб, который возглавляет с 2016 года, по окончании сезона. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Пока официально не сообщается, покинет ли Гвардиола клуб, контракт с которым у него до 2027 года. Журналисты напоминают, что тренер возглавлял манчестерцев в их самый успешный период. За последние 10 лет клуб во главе с Гвардиолой выиграл 20 трофеев. В частности, шесть титулов Английской премьер-лиги (АПЛ), трофей Лиги чемпионов в 2023 году и несколько титулов Кубка Англии.

По данным источников, клуб готовится к тому, что им, вероятно, придется искать замену Гвардиоле. И на данный момент наиболее вероятным вариантом является Энцо Мареска, который уже работал в "Сити" в сезоне, когда горожане выиграли Лигу чемпионов. Он также возглавлял "Челси", но покинул лондонский клуб в январе этого года.

Отметим, что этот сезон для "Манчестер Сити" стал относительно провальным. Единственным трофеем, который им удалось завоевать, стал Кубок Англии, выигранный 16 мая. В то же время в Лиге чемпионов манчестерцы вылетели уже на стадии 1/8 финала, уступив "Реалу Мадрид".

А вечером 19 мая подопечные Гвардиолы потеряли шансы на победу в АПЛ. Благодаря победе над "Бернли" лондонский "Арсенал" сохранил отрыв в 4 очка и впервые за 22 года выиграл АПЛ.

Если слухи об уходе Гвардиолы подтвердятся, то последним его матчем во главе "Манчестер Сити" станет матч 38-го тура АПЛ против "Астон Виллы". Он не имеет никакого турнирного значения для горожан, которые уже гарантировали себе серебряные медали в чемпионате.

Другие смены тренеров в ТОП-клубах Европы

Напомним, ранее стало известно, что соперника "Мансити" в ЛЧ, "Реал Мадрид", возглавит звездный тренер Жозе Моуринью. По данным СМИ, он подпишет двухлетний контракт с "королевским клубом" с возможностью продления еще на год.

Напомним, что в "Реале" играет украинский вратарь Андрей Лунин.

Сейчас же Моуринью тренирует другой европейский клуб – португальскую "Бенфику", в составе которой выступают сразу двое украинцев – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

