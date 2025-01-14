Известно, что пара имеет троих уже взрослых детей.

Главный тренер "Манчестер Сити" Жузеп Гвардиола и его жена Кристина Серра разводятся после 10 лет брака. Об этом сообщила испанская газета Sport, передает Sky News.

По информации газеты, они договорились расстаться в прошлом месяце, однако их отношения до сих пор остаются "сердечными, стабильными и дружескими".

Издание добавляет, что они живут отдельно почти пять лет после того, как Серра вернулась в Барселону, чтобы руководить своей компанией моды, тогда как Гвардиола остался в Манчестере, где он является тренером футбольной команды с 2016 года.

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"С тех пор их отношения были больше похожи на "совместную жизнь врозь", чем на обычный брак", - говорится на сайте газеты.

Однако их часто видели вместе, к примеру, во время выездов на Уимблдон прошлым летом.

Известно, что пара поженилась в Барселоне, где Гвардиола провел большую часть своей карьеры, в 2014 году, однако познакомились они более 20 лет назад. Они имеют троих общих детей: Марию, Мариуса и Валентину.

"Старшая дочь Мария, 24 года, - модель, которая имеет более 900 000 подписчиков в Instagram. Мариус, 22 года, живет в Дубае и является генеральным директором трех компаний, а Валентина, 17 лет, учится", - добавили в Sky News.

Что известно о Жузепе Гвардиоле

Гвардиола является одним из самых успешных футболистов и тренеров всех времен. Как игрок он выиграл шесть чемпионских титулов и Кубок Европы с "Барселоной", а как тренер - три Лиги чемпионов и 12 чемпионских титулов во время работы в "Сити", "Барсе" и "Баварии", а также более 20 других наград.

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