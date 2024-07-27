Действующий контракт Гвардиолы с английским клубом рассчитан до конца следующего сезона.

Главный тренер английского футбольного клуба Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поведал, как долго собирается оставаться в клубе.

Об этом сообщил известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. "Я в Ман Сити уже 8 лет. И я не останусь здесь еще на 8 лет. Я ближе к тому, чтобы уйти, чем остаться, но я пока не говорил, что ухожу...", - объяснил ситуацию испанский специалист.

Действующий контракт Гвардиолы с английским клубом рассчитан до конца следующего сезона.

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Гвардиола в Манчестер Сити

Гвардиола работает в Манчестер Сити с 2016 года. За 8 лет в клубе он выиграл 17 трофеев, в том числе Лигу чемпионов в сезоне-2022/23.

В конце прошлого года "Манчестер Сити" обыграл "Флуминенсе" в финале Клубного чемпионата мира по футболу. "Это был невероятный год. Мы закрыли раздел. Мы выиграли все, что могли. Теперь пришло время попробовать сделать это снова", - прокомментировал тогда Гвардиола.

Это впервые в своей истории "Манчестер Сити" выиграл Клубный чемпионат мира. Трофей стал пятым для "Сити" в 2023 году. Ранее "горожане" стали чемпионами АПЛ, выиграли Кубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

"Манчестер Сити" стал первым английским клубом, который выиграл за один календарный год пять трофеев.

Сам же Хосеп Гвардиола в четвертый раз в тренерской карьере одержал победу на Клубном чемпионате мира и стал самым титулованным тренером в истории турнира.

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