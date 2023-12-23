"Манчестер Сити" выиграл пятый трофей в 2023 году.

В пятницу, 22 декабря, "Манчестер Сити" обыграл "Флуминенсе" в финале Клубного чемпионата мира по футболу.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды.

"Это был невероятный год. Мы закрыли раздел. Мы выиграли все, что могли. Теперь пришло время попытаться сделать это снова.

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Нам немного повезло в начале. Мы получили мяч и быстро забили. А потом у них было 10-12 невероятных минут, которые показали, насколько это будет тяжело.

Второй гол помог нам, но, возможно, мы его не заслуживали. Мы несколько улучшили игру во втором тайме и стали действовать намного лучше", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Отметим, что "Манчестер Сити" впервые в своей истории выиграл Клубный чемпионат мира.

Этот трофей стал пятым для "Сити" в 2023 году. Ранее "горожане" стали чемпионами АПЛ, выиграли Кубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

"Манчестер Сити" стал первым английским клубом, который выиграл за один календарный год пять трофеев.

Хосеп Гвардиола в четвертый раз в своей тренерской карьере одержал победу на Клубном чемпионате мира и стал самым титулованным тренером в истории турнира.

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