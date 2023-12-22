"Манчестер Сити" впервые в своей истории выиграл Клубный чемпионат мира.

В пятницу, 22 декабря, состоялся финальный поединок Клубного чемпионата мира, в котором "Манчестер Сити" встречался с бразильским "Флуминенсе".

Игра проходила на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Саудовской Аравии и завершилась победой английского клуба.

Подопечные Пепа Гвардиолы открыли счет уже на 1-й минуте встречи, отличился аргентинский нападающий Хулиан Альварес. На 27-й минуте "горожане" удвоили свое преимущество - мяч в собственные ворота забил защитник "Флуминенсе" Нино. На 72-й минуте Фил Фоден забил третий мяч "Ман Сити". Ассистировал ему Хулиан Альварес. Точку в игре поставил Хулиан Альварес - на 88-й минуте встречи аргентинский нападающий забил с передачи Матеуса Нуньеса.

Видео дня

"Манчестер Сити" - "Флуминенсе" - 4:0

Голы: Альварес, 1, 88, Нино, 27 аг, Фоден, 72

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунз (Гвардиол, 75), Аке (Нунеш, 82), Льюис, Родри (Аканджи, 75), Бернарду Силва, Фоден, (Бобб, 82) Грилиш, Альварес

"Флуминенсе": Фабио, Шавьер, Нино (Марлон, 75), Мело (Барбоса, 63), Марсело (Лима, 63), Андре, Мартинелли, Арьяс, Гансо (Александер, 63), Кено (Кеннеди, 46), Кано

"Манчестер Сити" выиграл Клубный чемпионат мира впервые в своей истории.

В полуфинале турнира "горожане" обыграли "Урава Ред Даймондс" (3:0), а "Флуминенсе" выбил "Аль-Ахли" (2:0).

Добавим, что в матче за 3-е место египетский клуб "Аль-Ахли" обыграл японский "Урава Ред Даймондс" со счетом 4:2.

Напомним, рекордсменом по количеству побед на Клубном чемпионате мира является "Реал" - мадридский клуб выигрывал турнир пять раз.

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