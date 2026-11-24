Боксер подчеркнул, что получил феноменальный опыт в команде украинского боксёра.

Энтони Джошуа заявил, что отказался от тренерского штаба Усика перед боем с Тайсоном Фьюри, поскольку считает, что его бывший тренер Бен Дэвисон лучше поможет ему в предстоящем поединке. Его слова передает Mirror.

Джошуа тренировался с Дэвисоном до 2024 года, когда боксер потерпел поражение нокаутом от Даниэля Дюбуа. После этого он перешел тренироваться в команду украинского боксера Александра Усика, вместе с которой Джошуа победил Джейка Пола и Кристиана Пренгу. Ожидалось, что Усик будет поддерживать Джошуа в его углу и во время боя с Фьюри. Однако британский боксер вернулся к своему прежнему наставнику.

"Я прервал свою предыдущую подготовку, когда тренировался в Гандии с командой Усика. Это был феноменальный опыт, но для этого конкретного боя... Однажды вечером я сидел, я был один в саду и просто думал о бое и о том, что я собираюсь делать, потому что они хотели, чтобы мы дрались в Нью-Йорке 20 ноября. Я думал, что у меня мало времени, но что-то внутри подсказывало, что мне нужно внести некоторые изменения в стиль боя, который я хочу выработать, и в то, что я хочу продемонстрировать. Поэтому я поговорил с Беном Дэвидсоном, я поговорил с Шоном Мерфи, который был моим тренером-любителем, и я считаю, что это будет действительно захватывающе, потому что то, о чём я думал тогда, сейчас воплощается в жизнь на тренировках, всё идёт хорошо", – сказал Джошуа.

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Он добавил, что Дэвидсон является специалистом именно по нокаутам. И именно на него рассчитывает Джошуа в поединке с Фьюри.

Бой Джошуа – Фьюри: последние новости

Отметим, что ранее Джошуа заявлял о том, что планирует отправить своего соперника в нокаут уже в восьмом раунде поединка за пояс WBA (Super) в супертяжелом весе.

Также ранее стало известно, что у соперника Джошуа, Тайсона Фьюри, диагностировали шизофрению. По словам боксёра, его состояние резко ухудшилось после победы над Владимиром Кличко в ноябре 2015 года.

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