Сами они никогда не подтверждали свои отношения, но пресса неоднократно о них писала.

После начала допингового скандала украинского полузащитника лондонского "Челси" Михаила Мудрика бросила подруга, российская модель Виолетта Грачева (Берт). Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

По информации издания, россиянка порвала отношения с украинцем ради полузащитника туринского "Ювентуса" американца Вестона Маккенни. Якобы пара вместе отдыхала в Куршавеле, откуда оба публиковали фотографии в своих соцсетях.

Сам 24-летний Михаил Мудрик пока отстранен от участия в футбольных матчах из-за обнаруженного в его крови допинга.

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Допинговый скандал с Мудриком

Как писал УНИАН, в декабре вспыхнул допинговый скандал с украинским футболистом Михаилом Мудриком, который выступает в Англии. Тогда появились результаты допинг-теста, который он сдавал еще в октябре. Допинг-проба дала положительный результат.

Сам Мудрик уверял, что не понимает, откуда в его крови взялись запрещенные вещества. Он божился, что ничего такого не употреблял.

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