После начала допингового скандала украинского полузащитника лондонского "Челси" Михаила Мудрика бросила подруга, российская модель Виолетта Грачева (Берт). Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.
По информации издания, россиянка порвала отношения с украинцем ради полузащитника туринского "Ювентуса" американца Вестона Маккенни. Якобы пара вместе отдыхала в Куршавеле, откуда оба публиковали фотографии в своих соцсетях.
Сам 24-летний Михаил Мудрик пока отстранен от участия в футбольных матчах из-за обнаруженного в его крови допинга.
Допинговый скандал с Мудриком
Как писал УНИАН, в декабре вспыхнул допинговый скандал с украинским футболистом Михаилом Мудриком, который выступает в Англии. Тогда появились результаты допинг-теста, который он сдавал еще в октябре. Допинг-проба дала положительный результат.
Сам Мудрик уверял, что не понимает, откуда в его крови взялись запрещенные вещества. Он божился, что ничего такого не употреблял.