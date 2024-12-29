При этом он добавил, что нельзя исключать любой сценарий, но "эта версия звучит слишком фантастически и с большим количеством логических пробелов".

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал данные о том, что допинг мог попасть в организм полузащитника сборной Украины и лондонского Челси Михаила Мудрика от коровы.

Напомним, перед этим журналист Игорь Бурбас сообщил, что в расположении национальной сборной футболисту сделали укол стволовых клеток, взятых от коровы, в организме которой мог быть мельдоний.

Однако, по мнению Бабелюка, эта версия сомнительна, поскольку в современной медицине существуют более проверенные методы.

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"Стволовые клетки - это давно известная и распространенная в Европе и мире процедура, которую начали активно использовать задолго до Украины. Правда, берутся эти стволовые клетки из тканей самого пациента - жира, костного мозга или крови - во избежание иммунной реакции отторжения. О том, чтобы брать такие компоненты у животных, вообще речи не идет, ведь это опасно", - отметил специалист.

"О невероятном сценарии заражения коровы мельдонием, из которой взяли клетки, чтобы ввести Мудрику в колено, даже думать отказываюсь, потому что такие препараты проходят хотя бы какую-то минимальную очистку, сертифицирование и подготовку перед тем как быть введенными", - пояснил врач.

При этом он добавил, что нельзя исключать любой сценарий, но "эта версия звучит слишком фантастически и с большим количеством логических пробелов".

Спортивный врач выдвинул версию, что Мудрику могли уколоть препарат актовегин, но это все равно не объясняет, откуда в организме игрока мельдоний.

"Все эти мельдонии, актовегины, коровьи сыворотки - это невежество и кринж, что у меня просто нет слов, как игрок уровня сборной Украины и Челси может в таком погрязнуть", - высказал мнение специалист.

Мудрик попался на допинге: что известно

Недавно стало известно, что украинский футболист Михаил Мудрик сдал тест на допинг. Допинг-проба, которая дала положительный результат, была отобрана у Мудрика еще в конце октября.

17 декабря Мудрик подтвердил, что сдал положительный тест на допинг. Однако заверил, что не употреблял запрещенные вещества сознательно.

Вскоре должна быть проверена вторая проба, которая окончательно подтвердит или наоборот опровергнет первую пробу. Если подтвердится, что Мудрик употреблял допинг, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

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