Футболист заверил, что не употреблял запрещенных веществ.

Игрок сборной Украины по футболу и полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик подтвердил, что сдал положительный тест на допинг. Однако уверяет, что не употреблял запрещенные вещества сознательно.

"Я могу подтвердить, что меня известили о том, что образец, который я предоставил Футбольной ассоциации, содержал запрещенное вещество. Это стало полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил, и тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы расследовать, как это могло произойти", - написал Мудрик в своем Instagram.

Футболист подчеркнул, что он "не сделал ничего плохого", и выразил надежду вскоре вернуться на поле.

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Мудрик попался на допинге: что известно

Как писал УНИАН, накануне стало известно, что украинский футболист Михаил Мудрик, выступающий в Англии, сдал положительный тест на допинг. Допинг-проба, которая дала положительный результат, была отобрана у Мудрика еще в конце октября.

В ближайшие дни должна быть проверена вторая проба, которая окончательно подтвердит или наоборот опровергнет первую пробу. Если подтвердится, что Мудрик употреблял допинг, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

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