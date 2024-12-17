Игрок сборной Украины по футболу и полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик подтвердил, что сдал положительный тест на допинг. Однако уверяет, что не употреблял запрещенные вещества сознательно.
"Я могу подтвердить, что меня известили о том, что образец, который я предоставил Футбольной ассоциации, содержал запрещенное вещество. Это стало полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил, и тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы расследовать, как это могло произойти", - написал Мудрик в своем Instagram.
Футболист подчеркнул, что он "не сделал ничего плохого", и выразил надежду вскоре вернуться на поле.
Мудрик попался на допинге: что известно
Как писал УНИАН, накануне стало известно, что украинский футболист Михаил Мудрик, выступающий в Англии, сдал положительный тест на допинг. Допинг-проба, которая дала положительный результат, была отобрана у Мудрика еще в конце октября.
В ближайшие дни должна быть проверена вторая проба, которая окончательно подтвердит или наоборот опровергнет первую пробу. Если подтвердится, что Мудрик употреблял допинг, ему грозит до четырех лет дисквалификации.