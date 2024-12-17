Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест, сообщают в СМИ / фото УНИАН, Александр Приходько

Звезда сборной Украины по футболу, полузащитник "Челси" Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг. Об этом сообщает украинское спортивное издание Tribuna.com.

"В пробе "А" футболиста обнаружили запрещенное вещество. Допинг-пробу, которая дала положительный результат, взяли у Мудрика в конце октября. Ожидается, что в ближайшие дни будет также открыта проба "B"", – говорится в материале.

Издание обратилось за комментарием к самому Мудрику и к его менеджеру. 

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Между тем UA-Football пишет, что Мудрику грозит до четырех лет дисквалификации. Какое именно запрещенное вещество нашли в организме звезды сборной Украины – уточняется.

Михаил Мудрик отыграл за "Челси" 73 матча во всех турнирах. Футболист отметился 19 результативными действиями. Последний раз он выходил на поле 28-го ноября в матче Лиги конференций против "Хайденхайма", а в заявку лондонского клуба попадал в начале декабря.

Другие новости футбола

В штаб-квартире FIFA в Цюрихе, Швейцария, состоялась жеребьевка квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года. Соперниками Украины в группе D стали Франция/Хорватия (победитель противостояния), Исландия и Азербайджан.

Ранее сообщалось, что Украина опустилась в таблице коэффициентов УЕФА на 24-ю строчку с 21-й по итогам очередной еврокубковой недели. В тройку лидеров вошли Испания, Италия и Англия.

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