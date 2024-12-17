23-летнему футболисту грозит дисквалификация на срок до 4 лет.

Звезда сборной Украины по футболу, полузащитник "Челси" Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг. Об этом сообщает украинское спортивное издание Tribuna.com.

"В пробе "А" футболиста обнаружили запрещенное вещество. Допинг-пробу, которая дала положительный результат, взяли у Мудрика в конце октября. Ожидается, что в ближайшие дни будет также открыта проба "B"", – говорится в материале.

Издание обратилось за комментарием к самому Мудрику и к его менеджеру.

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Между тем UA-Football пишет, что Мудрику грозит до четырех лет дисквалификации. Какое именно запрещенное вещество нашли в организме звезды сборной Украины – уточняется.

Михаил Мудрик отыграл за "Челси" 73 матча во всех турнирах. Футболист отметился 19 результативными действиями. Последний раз он выходил на поле 28-го ноября в матче Лиги конференций против "Хайденхайма", а в заявку лондонского клуба попадал в начале декабря.

Другие новости футбола

В штаб-квартире FIFA в Цюрихе, Швейцария, состоялась жеребьевка квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года. Соперниками Украины в группе D стали Франция/Хорватия (победитель противостояния), Исландия и Азербайджан.

Ранее сообщалось, что Украина опустилась в таблице коэффициентов УЕФА на 24-ю строчку с 21-й по итогам очередной еврокубковой недели. В тройку лидеров вошли Испания, Италия и Англия.

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