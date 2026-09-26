'Мы играли лучше': вратарь Венгрии назвал поражение от Украины несправедливым

Также о матче высказался и главный тренер сборной Венгрии.

Вратарь сборной Венгрии Балаж Тот прокомментировал поражение своей команды от Украины (0:1) в матче Лиги наций. По его мнению, результат матча несправедлив, а его команде не удалось реализовать свои моменты, передает Nemzeti Sport Online со ссылкой на Тота.

"У них был только один настоящий момент, который они и использовали. Мы на протяжении всего матча играли лучше, но нам нужно забивать голы, а в обороне – проводить такие матчи без пропущенных мячей. Нужно разобраться, где именно мы ошиблись. Расстраиваться не можем – через два дня снова играем, и там приемлем только один результат – три очка", – сказал Тот.

В то же время главный тренер сборной Венгрии Марко Росси пожаловался на малое количество игроков в заявке национальной команды. Его слова приводит M4 Sport.

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"К сожалению, у нас нет достаточной глубины состава, чтобы иметь игроков с такими же данными и способностями, как у основных футболистов. Если сборная Германии вызвала 44, а итальянская – 35 футболистов, то нам, когда есть трое-четверо травмированных, уже приходится ломать голову над тем, как собрать 23–24 игрока. Именно поэтому мы можем компенсировать отсутствие игроков только борьбой – и именно это мы и сделаем. Мы хотим покинуть поле не с опущенной головой, а с поднятой. После этого матча никто не сможет упрекнуть нас в недостатке желания победить", – заявил он.

По словам тренера, у игроков страны было несколько голевых моментов, однако они не смогли ими воспользоваться, в отличие от футболистов сборной Украины.

"Что касается положительных моментов в нашей игре, то мы стремились диктовать ход поединка, особенно во втором тайме. Мы не давали Украине пространства, а победный гол был забит в единственной ситуации, когда им удалось удержать мяч в центре поля. Все остальные моменты у них возникли именно благодаря контратакам. Среди главных минусов могу отметить то, что пропущенного гола можно было избежать. Но я не могу жаловаться, ведь мы упустили три-четыре стопроцентных момента; впрочем, это закон футбола: если не реализуешь голевые возможности, то можешь пропустить в ответ", – добавил Росси.

Что этому предшествовало

Как писал УНИАН, сборная Украины удачно стартовала в Лиге наций. В частности, матч между венгерской и украинской командами закончился со счетом 1:0 в пользу желто-синих.

Отмечается, что в конце второго тайма у украинцев было несколько возможностей увеличить своё преимущество, но они ими не воспользовались. Венгры тоже нанесли два-три опасных удара. А уже в добавленное время команды устроили потасовку на поле.

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