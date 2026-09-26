Самый титулованный английский футбольный клуб признан виновным в махинациях с деньгами

Во время летнего трансферного окна "Манчестер Сити" потратил на покупку футболистов 458 млн фунтов.

"Манчестер Сити", который является самым титулованным английским футбольным клубом последних 15 лет, признан виновным в финансовых нарушениях.

Такое решение приняла независимая комиссия Премьер-лиги, пишет Би-би-си. Отмечается, что дело тянулось с 2019 года и вот теперь клуб признали виновным в 114 из 115 рассматриваемых нарушений.

Издание детализировало, что все нарушения, которые рассматривала комисия, относятся к отрезку времени с сезона 2009-2010 годов по сезон 2017-18 годов.

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В целом претензии относятся к нескольким видам финдеятельности клуба:

54 случая непредоставления точной финансовой информации;

14 случаев непредоставления точных данных о выплатах игрокам и тренерам;

5 случаев несоблюдения правил УЕФА, включая правила финансового фэйр-плей, в период с 2013-14 по 2017-18 годы;

7 нарушений правил Премьер-лиги о прибыльности и устойчивом развитии;

35 случаев отказа от сотрудничества со следствием Премьер-лиги в период с декабря 2018 года по февраль 2023 года.

Издание объяснило, что правила вводились в начале 2010-х годов для большей финансовой стабильност клубов. Главное требование заключалось в том, чтобы убытки клубов не превышали их доходов. Формально это требование ограничивало богатых инвесторов, поскольку они не могли скупать всех талантливых игроков и сразу же выигрывать титулы. Но на деле это ограничение не работает. Издание привело пример, что во время летнего трансферного окна только "Манчестер Сити" потратил на покупку футболистов 458 млн фунтов.

Как отмечается, в в обвинениях утверждалось, что руководство клуба маскировало вливания от своего владельца шейха Мансура под доходы от спонсорства

"На самом деле это было перекладывание денег из одного кармана владельца в другой", - написало издание и добавило, что по правилам Премьер-лиги и УЕФА, вливания от владельца клуба не могут считать доходом.

Среди обвинений были и такие: Роберто Манчини (главный тренер "Манчестер Сити" с 2009 по 2013 год) получал кроме зарплаты, еще и тайные неофициальные выплаты как "консультант".

Также утверждалось, что клуб заплатит игрокам больше денег, чем официально отражалось в отчетности, поэтому зафиксированные расходы были меньше, чем на самом деле.

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