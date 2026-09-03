Турецкий клуб, в составе которого играют два украинца, проведет матч с российским 'Зенитом'

Матч запланирован на период международных перерывов.

Турецкий футбольный клуб "Трабзонспор", в котором играют украинцы Руслан Малиновский и Арсений Батагов, планирует провести товарищеский матч с российским "Зенитом". Об этом турецкий клуб сообщил на своей странице в "X".

Отмечается, что матч состоится 15 ноября – в период, когда в национальных турнирах будет пауза на фоне матчей сборных. В комментариях к этой публикации часть турецких болельщиков раскритиковала клуб за решение провести матч с россиянами.

Отметим, что 14 ноября сборная Украины сыграет матч Лиги Наций против Северной Ирландии. А 17 ноября – против национальной сборной Грузии. Малиновский регулярно вызывается на матчи сборной Украины в различных турнирах, поэтому он, скорее всего, не поедет на игру с российским клубом. Что касается Батагова, то он также ранее получал вызов в национальную команду. Однако сейчас украинский защитник продолжает восстановление после травмы, и его участие в матчах сборной остается под вопросом.

Видео дня

Добавим, что турецкие клубы не играли с российскими с сезона 2019/20. Тогда "Трабзонспор" встречался с "Краснодаром" на групповом этапе Лиги Европы. Сейчас в "Трабзонспоре" наступил период активной турбулентности. В первых трёх матчах чемпионата турецкий гранд одержал лишь одну победу. Также турки уступили "Ференцварошу" в плей-офф квалификации Лиги Европы, вылетев в основной этап Лиги конференций. Эти результаты привели к отставке главного тренера клуба Фатиха Текке.

Напомним, ранее стало известно, что ещё один звездный украинец сменил клуб. Михаил Мудрик перешёл из одного лондонского клуба "Челси" в другой – "Тоттенхэм". Футболист перешел в состав "шпор" на правах аренды с возможной опцией выкупа. Отметим, что новый клуб Мудрика возглавляет знакомый украинскому футболисту Роберт Де Дзерби, который в свое время тренировал Мудрика в "Шахтере".

Вас также могут заинтересовать новости: