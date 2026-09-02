Мудрик будет играть за новый клуб: куда перешёл украинец

Контракт с украинцем будет действовать до конца сезона 2026/27.

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик официально стал игроком "Тоттенхэма". Об этом говорится в посте "Тоттенхэма" в сети Х.

Важно, что контракт с украинцем будет действовать до конца сезона 2026/27, а сам Мудрик присоединится к "Тоттенхэму" на правах аренды. По информации инсайдера Фабрицио Романо, соглашение также предусматривает опцию выкупа игрока за 75 миллионов фунтов стерлингов, которая не является обязательной.

Вместе с Мудриком "Челси" покинет защитник Тосин Адерабиойо. Его переход в "Тоттенхэм" состоится на постоянной основе, поскольку правила не позволяют клубу брать в аренду двух футболистов из одной команды одновременно.

Видео дня

Интересно, что главным тренером "Тоттенхэма" является Роберто Де Дзерби: итальянец уже работал с Мудриком в донецком "Шахтере" в сезоне 2021/22. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Де Дзерби покинул украинский клуб, а в январе 2023 года Мудрик перешёл из "Шахтера" в "Челси".

В начале сезона 2026/27 "Тоттенхэм" проиграл оба первых матча чемпионата Англии - "Брентфорду" со счётом 0:3 и "Ньюкаслу" - 0:2. После двух туров лондонский клуб занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ. Мудрик может дебютировать за "Тоттенхэм" уже в третьем туре АПЛ в матче против "Ноттингема".

Ситуация с Мудриком

Мудрик вернулся к тренировкам с "Челси" после завершения отстранения по делу о нарушении антидопинговых правил. После этого украинец принял участие в предсезонной подготовке "Челси": Мудрик трижды выходил на поле и отметился голевой передачей, после которой соперник забил автогол.

"Челси" принял решение отдать Мудрика в аренду для восстановления игровой формы после длительного отсутствия практики. Среди вариантов продолжения карьеры украинца также рассматривали "Лидс" и французский "Страсбург". Однако именно переход в клуб бывших победителей Лиги Европы стал приоритетным для футболиста.

Вас также могут заинтересовать новости: