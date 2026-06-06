Малиновский официально перешел в новый клуб: известны подробности

Недавно украинец покинул итальянский футбольный клуб "Дженоа", где провёл последние три сезона.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский присоединился к турецкому клубу "Трабзонспор" в качестве свободного агента и подписал контракт на три года, сообщает NV со ссылкой на пресс-службу клуба.

Примечательно, что недавно стало известно, что Малиновский покинул итальянский футбольный клуб "Дженоа", где провел последние три сезона. Причиной стало то, что клуб не продлил контракт с 33-летним украинцем.

Издание отметило, что за сезон 2025/26 Малиновский провел за "Дженоа" 34 матча в чемпионате Италии. В частности, он забил шесть голов и сделал три голевые передачи. Ранее воспитанник донецкого "Шахтера" выступал в Европе за "Генк", "Аталанту" и "Марсель".

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Известно, что футбольный клуб "Трабзонспор" завершил чемпионат Турции на третьем месте и сыграет в отборе Лиги Европы. Новый клуб Малиновского также выиграл Кубок Турции-2026.

За "Трабзонспор" продолжает выступать украинский защитник Арсений Батагов. Также недавно турецкий клуб продал вингера сборной Украины Александра Зубкова, который будет играть за греческий АЕК.

Другие новости футбола

Ранее УНИАН сообщал, что украинский защитник Илья Забарный прокомментировал победу в Лиге чемпионов УЕФА клуба "Пари Сен-Жермен", за который сейчас выступает. Украинец вышел на церемонию награждения, укутавшись в флаг Украины, а затем праздновал победу вместе с командой прямо на поле. Забарный заявил, что это фантастический клуб, и поблагодарил всех. Кроме того, футболист добавил, что гордится тем, что он украинец, поскольку народ Украины силен и не сдается.

Также мы писали, что лучшим голом сезона-2025/26 в Лиге конференций УЕФА признан гол 19-летнего бразильского полузащитника "Шахтера" Изаки Сильвы. Он забил его в первом матче 1/8 финала против польского "Леха". Примечательно, что в топ-10 рейтинга попал и еще один игрок "Шахтера" – гол нападающего Эгиналду, забитый в ответном матче полуфинала против "Кристал Пэлас" (1:2), занял седьмое место.

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