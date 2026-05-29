Игрок 'Шахтера' забил лучший гол в Лиге конференций (видео)

Целых два футболиста украинского клуба вошли в список лучших бомбардиров.

Признан лучшим гол сезона-2025/26 в Лиге конференций УЕФА. Об этом стало известно из опубликованного рейтинга пресс-службой турнира.

Первое место в списке занял гол 19-летнего бразильского полузащитника "Шахтера" Изаки Сильвы.

Свой шедевр он забил в первом матче 1/8 финала против польского "Леха".

"Шахтер" победил в игре со счетом 3:1, а Изаки поставил эффектную точку в поединке – ударил через себя и отправил мяч в сетку.

В топ-10 рейтинга попал и еще один игрок "Шахтера". Гол нападающего Эгиналду, забитый в ответном матче полуфинала против "Кристал Пэлас" (1:2), занял седьмое место.

Ранее УНИАН писал, что состоялся финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги конференций, в котором встретились лондонский клуб "Кристал Пэлас" и мадридский "Райо Вальекано". Поединок закончился со счетом 1:0 в пользу англичан.

