Клуб, выбивший 'Шахтер', стал победителем Лиги конференций

Состоялся финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги конференций, в котором встретились лондонский клуб "Кристал Пэлас" и мадридский "Райо Вальекано". Поединок закончился со счетом 1:0 в пользу англичан.

Единственный гол был забит на 51-й минуте - Уортон подошел к штрафной и пробил, Баталья отбил мяч на ногу Матета, который добил мяч в ворота.

Лига конференций. Финал

"Кристал Пэлас" - "Райо Вальекано" - 1:0

Гол: Матета (51)

Предупреждения: Уортон (42), Риад (82) -Сисс(20), Паласон (23), Лопес (48), Гарсия (62), Менди (85), Эспино (90+2)

"Кристал Пэлас": Хендерсон, Канво, Лакруа, Риад, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Пино (Гессан, 80), Матета (Странн-Ларсен, 76), Сарр.

"Райо Вальекано": Баталья, Чаваррия, Сисс, Лежен, Рацю, Лопес (Диас, 62), Валентин (Менди, 62), Гарсия (Эспино, 70), Паласон (Акомач, 77), де Фрутос (Камельо, 70), Алемао.

Матч состоялся на стадионе "Лейпциг Стадиум" в Германии. Напомним, что донецкий "Шахтер" не смог пройти англичан в полуфинале.

Киевское "Динамо" узнало потенциальных соперников в первом раунде квалификации Лиги Европы 2026/27. Несмотря на четвертое место, которое команда заняла в УПЛ, киевляне завоевали путевку в отбор Лиги Европы как обладатели Кубка Украины.

В первом раунде квалификации украинский клуб получил статус сеяного и сформирует одну из шести пар.

