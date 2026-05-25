Стали известны потенциальные соперники 'Динамо' на старте квалификации Лиги Европы

Обладатели Кубка Украины будут сеяными на жеребьевке 16 июня и составят одну из шести пар первого раунда.

Киевское "Динамо" узнало потенциальных соперников в первом раунде квалификации Лиги Европы 2026/27. Несмотря на четвертое место, которое команда заняла в УПЛ, киевляне завоевали путевку в отбор Лиги Европы как обладатели Кубка Украины.

Как пишет "Суспильне Спорт", в первом раунде квалификации украинский клуб получил статус сеяного и сформирует одну из шести пар.

Какие потенциальные соперники у "Динамо"

Клуб "Университатя Клуж" стал вице-чемпионом Румынии и финалистом национального Кубка. В прошлом сезоне клуб стартовал в квалификации Лиги конференций и выбыл во втором раунде.

"Жилина" стала четвертой командой Словакии и обладателем национального Кубка. В квалификацию Лиги Европы возвращается впервые с 2021 года, когда выбыла в первом раунде.

"Войводина" - вице-чемпион Сербии и финалист национального Кубка. Второй раз подряд стартует в отборе Лиги Европы - в прошлом сезоне клуб выбыл во втором раунде от "Аякса".

Клуб "Алюминий" стал обладателем Кубка Словении, в чемпионате занял седьмое место. Впервые будет играть в еврокубках.

"Дерри Сити" - североирландский клуб, ставший серебряным призером чемпионата Ирландии в сезоне 2025 года. Возвращается в Лигу Европы после трех сезонов в квалификации Лиги конференций, в которых не попадал в основную часть турнира.

"Вестри" - действующий обладатель Кубка Исландии, который выиграл его одновременно с вылетом во второй исландский дивизион по итогам местного сезона-2025.

Стоит отметить, что матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы запланированы на 9 и 16 июля. Также на жеребьевке 16 июня определится, какая из команд первой примет домашний матч.

