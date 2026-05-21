Не сдержал слёз: легендарный экс-футболист 'Шахтера' сыграл свой последний матч (видео)

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко провел последний матч в карьере футболиста.

В составе "Колоса" 36-летний полузащитник сыграл против своей бывшей команды "Шахтера". Клубы подготовили для Степаненко сюрприз. Игрок вышел в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.

Степаненко расплакался в момент выхода с поля, а ему устроили прощальный коридор. Кстати, матч закончился победой "Колоса".

Украинская Премьер-лига. 30-й тур

"Шахтер" - "Колос" - 0:1

Гол: Тахири, 49

"Шахтер": Фесюн - Азаров, Назарина (Арройо, 70), Бондарь (Тобиас, 59), Грам - Очеретько (Бондаренко, 75) - Невертон (Швед, 59), Изаки, Марлон Гомес (Крыськив, 46), Обах - Мейреллиш

"Колос": Пахолюк - Рухадзе, Бондаренко, Хрипчук (Понедельник, 75), Поправка - Ррапай (Денисенко, 75), Степаненко (Элиас, 62), Гагнидзе - Салабай, Тахири (Челядин, 79), Гусол (Кане, 46)

Карьера Степаненко

Дебют полузащитника во взрослом футболе состоялся в марте 2007 года в составе запорожского "Металлурга". Большую часть карьеры он отыграл именно в составе "Шахтера", однако последний матч в карьере провел в составе "Колоса".

Он провел в "Шахтере" 15 сезонов и завоевал 25 трофеев. Отыграл 440 матчей и забил 30 голов. Степаненко 10 раз становился чемпионом Украины с "Шахтером" и провел 87 матчей за национальную сборную.

В дальнейшем Степаненко начнет тренерскую карьеру: присоединится к штабу Андреа Мальдеры в национальной сборной Украины.

