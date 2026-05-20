Английский клуб стал победителем Лиги Европы

Состоялся финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги Европы, в котором встретились немецкий "Фрайбург" и английская "Астон Вилла". Поединок закончился со счетом 3:0 в пользу бирмингемцев.

В конце первого тайма игроки "Астон Виллы" сумели забить дважды. На 41-й минуте Тилеманс после розыгрыша углового результативно пробил с лету, а затем Буэндия с правого угла штрафной эффектным ударом послал мяч в дальнюю девятку ворот соперников.

Довел счет до разгромного на 58-й минуте Роджерс, который замкнул прострел Буэндии с левого фланга.

Лига Европы. Финал

"Фрайбург" - "Астон Вилла" - 0:3

Голы: Тилеманс (41), Буэндия (45+4), Роджерс (58)

Предупреждения: Трой (5) - Буэндия (16), Кэш (21), Макгинн (84)

"Фрайбург": Атуболу, Трой, Линхарт (Розенфельдер, 61), Гинтер, Кюблер (Макенго, 73), Хефлер (Хелер, 61), Эггештайн, Грифо (Шерхант, 73), Манзамби, Бесте (Гюнтер, 86), Матанович.

"Астон Вилла": Мартинес, Динь (Маатсен, 81), Пау Торрес (Мингс, 88), Конса, Кеш, Тилеманс (Дуглас Луис, 88), Линделеф (Онана, 66), Буэндия (Санчо, 81), Роджерс, Макгинн, Уоткинс.

Матч состоялся в Стамбуле на стадионе "Бешикташ Парк". Это первый крупный европейский титул клуба за 44 года.

Новости футбола

Сегодня окончательно определились все участники от Украины в еврокубках в сезоне 2026/27. Наш футбол в следующем евросезоне будет представлен 4 клубами.

Донецкий "Шахтер", ставший победителем Премьер-лиги, благодаря ребалансу и высокому клубному рейтингу получил право сыграть в основном раунде Лиги чемпионов.

В свою очередь киевское "Динамо", как обладатель Кубка Украины, попало в Лигу Европы и начнет с первого раунда квалификации.

Это привело к тому, что житомирское "Полесье" с 3-го места УПЛ получило путевку во 2-й раунд квалификации Лиги конференций 2026/27 (как и ранее черкасский ЛНЗ, занимающий 2-е место).

