Определились все участники от Украины в еврокубках в следующем сезоне

В следующем европейском сезоне Украину будут представлять 4 клуба/

Сегодня окончательно определились все участники от Украины в еврокубках в сезоне 2026/27. Наш футбол в следующем евросезоне будет представлен 4 клубами.

Донецкий "Шахтер", ставший победителем Премьер-лиги, благодаря ребалансу и высокому клубному рейтингу получил право сыграть в основном раунде Лиги чемпионов.

В свою очередь киевское "Динамо", как обладатель Кубка Украины, попало в Лигу Европы и начнет с первого раунда квалификации.

Видео дня

Как пишет Sport.ua, чтобы выйти в основной раунд Лиги Европы, нужно пройти четырех соперников (на этапах от Q1 до Q4). В случае поражения команда переходит в следующий раунд третьего по силе еврокубкового турнира - Лиги конференций. Интересно, что аналитики Football Ranking не прогнозируют увидеть "Динамо" ни в основном этапе ЛЕ, ни даже в 4-м раунде квалификации.

Интересно, что изначально планировалось, что в первом раунде Лиги Европы 2026/27 сыграют 16 команд. Но из-за ребаланса, скорее всего, победители кубков Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции автоматически перейдут из Q1 в Q2 Лиги Европы. Этот сценарий реализуется, если "Астон Вилла" выиграет финал Лиги Европы против немецкого Фрайбурга.

Таким образом, скорее всего, в Q1 ЛЕ останется не 16, а 12 команд.

Прогнозируемый посев в Q1 Лиги Европы 2026/27

Сеяные: Ференцварош (Венгрия), Карабах (Азербайджан), Шериф (Молдова), Динамо (Украина), Хайдук (Хорватия), ЦСКА София (Болгария)

Несеяные: Жилина (Словакия), Войводина (Сербия), Университатя Клуж (Румыния), Алюминий (Словения), Дерри Сити (Ирландия), Вестри (Исландия)

Победа "Динамо" в Кубке Украины привела к тому, что житомирское "Полесье", занявшее 3-е место в УПЛ, получило путевку во 2-й раунд квалификации Лиги конференций 2026/27 (как и ранее черкасский ЛНЗ, занимающий 2-е место).

Новости футбола

Недавно Андреа Мальдера стал новым главным тренером сборной Украины. Кандидатуру итальянского специалиста утвердил Исполнительный комитет УАФ по представлению Комитета национальных сборных. Контракт со специалистом рассчитан на два года с опцией продления. Таким образом, впервые сборную Украины возглавил иностранный тренер.

Вас также могут заинтересовать новости: