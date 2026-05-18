Сборную Украины по футболу впервые возглавил иностранец

Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила о назначении нового главного тренера национальной сборной. Об этом сообщили на ее официальном сайте.

Андреа Мальдера стал новым главным тренером сборной Украины. Кандидатуру итальянского специалиста утвердил Исполнительный комитет УАФ по представлению Комитета национальных сборных. Контракт с Андреа Мальдерой рассчитан на два года с опцией продления.

Таким образом, впервые сборную Украины возглавил иностранный тренер.

Первый матч во главе сборной Украины по футболу Мальдера проведет 31 мая против Польши.

Позже итальянец записал первое обращение после назначения, сделанного на украинском языке:

"Я очень рад быть здесь. Для меня честь возглавить сборную. Поэтому я сделаю все для Украины. Слава Украине!"

Андреа Мальдера - что известно

54-летний Андреа Мальдера ранее никогда не работал главным тренером, однако имеет большой опыт работы ассистентом. Свою тренерскую карьеру он начал в 2006 году в структуре "Милана", где работал с молодежной командой U-19, а затем вошел в штаб первой команды.

Мальдера также хорошо знаком украинским болельщикам благодаря работе в тренерском штабе Андрея Шевченко в сборной Украины. Итальянец работал в национальной команде с 2016 по 2021 год и помог команде дойти до четвертьфинала Евро-2020 - лучшего результата в истории сборной на чемпионатах Европы.

Мальдера является представителем известной футбольной династии. Его отец Луиджи Мальдера выигрывал Кубок чемпионов и Межконтинентальный кубок с "Миланом", а дядя Альдо Мальдер становился чемпионом Италии в составе "Милана" и "Ромы".

