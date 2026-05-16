Экс-футболист донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий объявил о завершении футбольной карьеры. Такое заявление он сделал на своей странице в Instagram.

"Хочу обратиться к каждому своему болельщику из всех уголков футбольного мира. Ко всем футбольным клубам, в которых я имел честь играть... Хочу по-человечески поблагодарить всех, кто поддерживал меня все эти годы. Кто радовался победам, переживал поражения и проходил этот путь вместе со мной. Сегодня я завершаю этап своей жизни как профессиональный футболист, завоевавший 30 трофеев на высшем уровне", - написал он.

Ракицкий отметил, что в будущем планирует стать футбольным тренером или спортивным функционером.

"Футбол был моей жизнью 30 лет. Не просто игрой. Не просто профессией. Вся моя жизнь построена вокруг футбола. Именно поэтому этот момент для меня особенный и непростой одновременно", - подчеркнул он.

Напомним, что последним клубом, за который играл Ракицкий, был одесский "Черноморец", который он покинул в 2025 году. Также он играл за донецкий клуб "Шахтер" и турецкий "Адана Демирспор".

Кроме того, с 2019 по 2022 года Ракицкий играл за российский "Зенит", но после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он разорвал все отношения с россиянами и вернулся в Украину.

Руслан Малиновский покидает "Дженоа"

Ранее стало известно, что украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский официально покинет команду по итогам сезона 2025/26. В заявлении клуб выразил благодарность и отметил, что Генуя останется домом для футболиста.

В сезоне 2025/26 Малиновский провел 34 матча за "Дженоа" во всех турнирах. Украинский полузащитник является одним из двух лучших бомбардиров "грифонов" в Серии А: забил шесть голов, также в его активе три ассиста.

