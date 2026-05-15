Украинский футболист Руслан Малиновский покидает 'Дженоа': где он может продолжить карьеру

Украинский полузащитник является одним из двух лучших бомбардиров "грифонов" в Серии А.

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский официально покинет команду по итогам сезона 2025/26, сообщил футбольный клуб в соцсети Х.

В заявлении клуб выразил благодарность и отметил, что Генуя останется домом для футболиста:

"Спасибо тебе, Руслан, за это замечательное приключение, которое мы пережили вместе, с красным и синим цветами, навсегда запечатлевшимися на нашей коже. В хорошие и плохие времена твое мужество и любовь к футболке останутся неизгладимыми. Вся Генуя посылает тебе теплые приветствия и готова устроить тебе овацию стоя в том месте, которое на протяжении этих лет было и останется твоим домом. С самого начала и навсегда".

Видео дня

Примечательно, что в сезоне 2025/26 Малиновский провел 34 матча за "Дженоа" во всех турнирах. Украинский полузащитник является одним из двух лучших бомбардиров "грифонов" в Серии А: забил шесть голов, также в его активе три ассиста.

Примечательно, что 32-летний Малиновский провел за "Дженоа" 74 матча, забил 10 голов, отдал 8 ассистов.

По данным, следующим клубом Малиновского может стать турецкий "Трабзонспор". По информации издания Gunebakis, украинец согласовал условия контракта на два года с опцией продления еще на год.

В случае, если Малиновский все-таки присоединится к "Трабзонспору", он станет третьим украинцем в команде.

Другие новости футбола

Ранее УНИАН сообщал, что нападающий "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик возобновил тренировки с командой после операции на ноге. Футболист получил травму в январе во время матча 19-го тура итальянской Серии А против "Лечче". Довбик провел на поле всего 26 минут, после чего получил травму. Однако он отличился забитым мячом. Примечательно, что 19 января 2026 года Довбик сообщил, что перенес операцию – предварительные сроки восстановления составляли 3-4 месяца.

Также мы писали, что украинский нападающий лондонского клуба "Челси" Михаил Мудрик получил дисквалификацию на 4 года. Соответствующее решение приняла Футбольная ассоциация Англии (FA) по делу о допинге. Примечательно, что это максимальное наказание. Украинский футболист уже подал апелляцию на решение FA. Летом 2025 года FA подтвердила, что футболиста обвинили в нарушении антидопинговых правил. В его организме во время игр за сборную Украины были обнаружены следы запрещенного вещества.

Вас также могут заинтересовать новости: