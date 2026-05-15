Международная федерация борьбы разрешила борцам из РФ и Беларуси выступать без ограничений

На форме спортсменов и членов тренерского штаба теперь могут быть размещены аббревиатуры стран "RUS" и "BLR".

Международная федерация борьбы (UWW) допустила представителей России и Беларуси к своим международным соревнованиям без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Об этом говорится на сайте организации.

В сообщении указывается, что согласно обновленным правилам участия, борцы из Беларуси и России будут выступать под своими национальными флагами во всех возрастных категориях, включая взрослую.

Добавляется, что на форме спортсменов и членов тренерского штаба теперь могут быть размещены инициалы стран "RUS" и "BLR".

Во время церемоний награждения на соревнованиях UWW будут звучать гимны обеих стран, если их борцы выиграют золотые медали или команда одержит победу в чемпионате.

"Все остальные стандартные протоколы соревнований UWW останутся в силе в соответствии с международными правилами борьбы", – отметили в федерации.

Сообщается, что в январе этого года UWW одобрила участие всех борцов из этих двух стран в возрастной категории до 23 лет под флагами своих стран в соответствии с рекомендацией МОК, согласно которой молодые спортсмены, имеющие белорусские или российские паспорта, больше не должны сталкиваться с ограничениями на участие в спортивных мероприятиях, в частности в командных соревнованиях.

В сообщении говорится, что UWW впервые опубликовала заявление относительно геополитической ситуации вокруг Украины в марте 2022 года и присоединилась к мерам, рекомендованным МОК.

"В то время UWW решила, что борцы и официальные лица, принадлежащие к аффилированным и ассоциированным федерациям в Беларуси и России, не будут приглашены и не будут иметь права участвовать в международных соревнованиях, предусмотренных календарем UWW", – говорится в заявлении.

Впоследствии, в апреле 2023 года, UWW создала независимую комиссию для проверки права на участие борцов из Беларуси и России на основе рекомендованных МОК условий участия.

Одновременно UWW разрешила борцам в возрастных категориях U15 и U17 выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

Далее, в сентябре 2024 года, UWW опубликовала очередное обновление критериев допуска для борцов из Беларуси и России. В феврале 2025 года UWW объявила, что все борцы из Беларуси и России, соответствующие критериям допуска, будут выступать под флагом UWW, отменив обозначение "индивидуальные нейтральные спортсмены".

Однако UWW не разрешила использование национальных гимнов или ссылок на флаги, символы или гербы Беларуси и России.

Решение МОК в отношении Беларуси

Ранее УНИАН сообщал, что Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничении участия спортсменов и команд из Беларуси в международных соревнованиях, которые были введены после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. МОК рекомендует полностью восстановить права Беларуси в международном спорте, в частности разрешить спортсменам выступать под собственным флагом и с гимном. При этом в отношении российских атлетов ограничения останутся в силе. В МОК заявили, что ситуация с Олимпийским комитетом России "отличается от ситуации" с Национальным олимпийским комитетом Беларуси.

Также мы писали, что Министерство молодежи и спорта Украины назвало решение МОК в отношении Беларуси "откровенно слабой позицией, которая идет вразрез с реальной ситуацией". В ведомстве отметили, что недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал новые санкции против окружения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. В Минспорта подчеркнули, что не следует различать санкции на "политические" и "спортивные". В заявлении министерства добавляется, что пока продолжается война – любое появление символики Беларуси или России на международных аренах является аморальным.

