'Откровенно слабая позиция': в Минмолодежи и спорта отреагировали на решение МОК насчет Беларуси

Подчеркивается, что пока продолжается война, любое появление символики Беларуси или России на международных площадках является аморальным.

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении Беларуси – это "откровенно слабая позиция, которая идет вразрез с реальной ситуацией".

Об этом заявило Министерство молодежи и спорта Украины в своем Telegram-канале, отметив, что на днях президент Украины Владимир Зеленский подписал новые санкции против окружения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Мы не можем делить санкции на "политические" и "спортивные". Не бывает так, что утром государство-сателлит помогает убивать наших людей, а вечером его спортсмены поднимают свой флаг на соревнованиях. Это абсурд", – подчеркнули в министерстве.

Видео дня

Отмечается, что пока продолжается война – любое появление символики Беларуси или России на международных аренах является аморальным. "Это вопрос не только спортивной этики, но и нашего национального достоинства и безопасности. Ожидаем от международных партнеров такой же последовательности, а не поиска "лазеек" для агрессора", – говорится в сообщении.

Решение МОК

Как сообщал УНИАН, Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничении участия спортсменов и команд из Беларуси в международных соревнованиях, которые были введены после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Так, МОК рекомендует полностью восстановить права Беларуси в международном спорте, в частности, разрешить спортсменам выступать под собственным флагом и с гимном.

Вас также могут заинтересовать новости: