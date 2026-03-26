МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпиаде

Для допуска к соревнованиям спортсменки должны хотя бы раз за всю карьеру сдать генетический тест.

Спортсменок-трансгендеров исключили из участия в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Международный олимпийский комитет одобрил новую политику допуска, которая соответствует указу президента США Дональда Трампа о спорте в преддверии Летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, пишет Associated Press.

"Право на участие в соревнованиях в любой женской категории на Олимпийских играх или любых других соревнованиях МОК, включая индивидуальные и командные виды спорта, теперь ограничено биологическими женщинами", - сказано в заявлении МОК.

Также в МОК отметили, что для допуска к соревнованиям обязательным условием будет прохождение обязательного генетического теста, проводимым один раз за всю спортивную карьеру спортсменки. В комитете заверили, что новая политика допуска, которая будет применяться начиная с Олимпийских игр 2028 года, "защищает справедливость, безопасность и целостность женской категории спортсменов".

"Она не имеет обратной силы и не применяется к каким-либо массовым или рекреационным спортивным программам", - подчеркнули в МОК.

В агентстве добавили, что после заседания исполнительного комитета Международный олимпийский комитет опубликовал 10-страничный программный документ, который также ограничивает участие таких спортсменок, как двукратная олимпийская чемпионка по бегу Кастер Семеня, имеющих медицинские состояния, известные как различия в половом развитии.

"На Олимпийских играх даже самые незначительные отклонения могут стать решающими в борьбе за победу. Поэтому абсолютно очевидно, что участие биологических мужчин в соревнованиях среди женщин было бы несправедливым", - сказала президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.

Бокс планируют вернуть в програму Олимпиады

Ранее The Independent сообщало, что исполнительный совет Международного олимпийского комитета хочет вернуть бокс в программу Олимпийских Игр в Лос-Анджелесе в 2028 году после создания новой руководящей организации для этого вида спорта.

Сейчас бокс официально не включен в олимпийскую программу для Лос-Анджелеса, в том числе из-за скандалов вокруг руководящего органа этого вида спорта и споров о гендерном тесте.

