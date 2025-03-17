В настоящее время бокс не входит в официальную программу для Игр в Лос-Анджелесе.

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) хочет вернуть бокс в программу Олимпийских Игр в Лос-Анджелесе в 2028 году после создания новой руководящей организации для этого вида спорта.

Как пишет The Independent, сейчас бокс официально не включен в олимпийскую программу для Лос-Анджелеса, в том числе из-за скандалов вокруг руководящего органа этого вида спорта и споров о гендерном тесте.

Возглавляемая Россией Международная боксерская ассоциация (IBA) в 2019 году была отстранена от должности руководящего органа этого вида спорта. Это решение было принято из-за ряда управленческих, финансовых, судейских и этических проблем, а после неспособности провести реформы IBA была лишена своего статуса в июне 2023 года.

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После лишения статуса IBA создание нового мирового руководящего органа стало повесткой дня для бокса в целях включения этого вида спорта в следующие Игры. Это привело к созданию World Boxing, включающего 78 членов.

И хотя World Boxing получил лишь временное признание МОК в качестве международного руководящего органа в прошлом месяце, однако исполнительный совет Комитета уже рекомендовал включить бокс в программу Олимпиады.

На этой неделе состоится голосование по вопросу об одобрении предложения исполнительного совета. Если они проголосуют за, бокс станет частью игр в Лос-Анджелесе в 2028 году, и его олимпийский статус будет восстановлен.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российских спортсменов стоит допустить к участию к Олимпийским играм в 2026 году.

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