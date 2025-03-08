Администрация МОК призвала организации, занимающиеся зимними видами спорта, в которых действуют запреты для россиян, пересмотреть их.

Действующий глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что текущая стратегия, при которой правительства и спортсмены отождествляется, не является правильной. Он считает, что российских спортсменов стоит допустить к участию к Олимпийским играм в 2026 году. Об этом он сказал в интервью Associated Press.

В агентстве напомнили, что в Париже Россия была отстранена от всех командных видов спорта. Из-за этого путь страны обратно в хоккей, который является любимым зимним видом спорта российского диктатора Владимира Путина, остается неясным.

Отмечается, что решение об участии России в Олимпийских играх будет решать преемник Баха. Тем не менее его администрация уже призвала организации, занимающиеся зимними видами спорта, в которых действуют запреты для россиян, пересмотреть их.

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"Миссия Олимпийского движения заключается в объединении. Это то, что федерации зимних видов спорта должны изучить очень тщательно", - сказал он.

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Ранее УНИАН писал, что Ольге Давидко, экс-украинской чемпионке Европы и мира по сумо, которая "защищала" Крым от ВСУ, объявили приговор. Спортсменка основала и возглавила волонтерское движение помощи армии оккупанта.

Кроме того, на Курщине ВСУ ликвидировали российского двукратного чемпиона мира по карате Александра Рудя. Пока неизвестно, когда именно был ликвидирован спортсмен РФ.

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