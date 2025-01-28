По словам одного из кандидатов на пост президента МОК, защита женской категории и женского спорта имеет первостепенное значение в этом вопросе.

Трансгендерные женщины находятся под большей угрозой исключения из женской категории в олимпийских видах спорта после того, как еще один кандидат на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) поддержал новую политику "бланкетного" запрета, пишет The Telegraph.

"На прошлогодних Играх в Париже отдельные виды спорта получили возможность устанавливать собственные правила, что привело к появлению лоскутной политики, которая запрещает любому, кто прошел мужское половое созревание, соревноваться в таких видах спорта, как легкая атлетика и плавание, но потенциально имеет право на участие в женском футболе", - напомнили в материале.

Также есть олимпийские правила для отдельных видов спорта, которые касаются спортсменов с различиями в половом развитии, включая и легкую атлетику, которую возглавляет лорд Коу. Согласно этим правилам, спортсмены должны снизить уровень тестостерона до уровня ниже 2,5 наномолей на литр. Это означает, что, к примеру, Кастер Семеня (южноафриканский легкоатлет-трансгендер, который соревнуется в женском спорте - УНИАН), который завоевал олимпийский титул в беге на 800 метров в 2012 и 2016 годах, уже не имеет права на участие в соревнованиях.

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В то же время член исполнительного совета МОК с 2018 года Кристи Ковентри, которая является ведущим кандидатом на пост главы МОК, также поддерживает общеолимпийскую политику, подобную политике в легкой атлетике и плавании.

"Защита женской категории и женского спорта имеет первостепенное значение - это приоритет, к которому мы должны объединиться. Появляется все больше научных исследований. Мы не ведем разговоры о том, как это вредит мужскому спорту. Это само по себе говорит о том, что нам нужно защищать женский спорт. Совершенно очевидно, что трансгендерные женщины являются более способными в женской категории, и они могут забрать возможности, которые должны быть равными для женщин", - объяснила Ковентри.

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