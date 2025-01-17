Он планирует выступать за хорватскую сборную.

Украинский гимнаст, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева подали документы на получение гражданства Хорватии.

Об этом в интервью Sportske novosti рассказал главный тренер сборной страны Владимир Маджаревич. Он сказал, что в начале полномасштабной войны пригласил украинских гимнастов провести два месяца в городе Осиек. Большинство из них вскоре уехали, однако Ковтуну и его тренеру понравилось иметь "идеальные условия" для тренировок, поэтому они остались.

По словам Маджаревича, гимнаст выучил хорватский язык, а местное спортивное сообщество и сам город уже воспринимают его как своего:

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"К тому же в Украине нет перспективы. В их союзе происходят бурные вещи, они обвиняют друг друга в должностных преступлениях, много плохой энергии. Поэтому Илья и Ирина однозначно подвели черту и вместе с нами приняли решение о поиске гражданства".

Хорватский тренер добавил, что документы на получение гражданства уже поданы в Министерство внутренних дел, процедуру хотят провести по ускоренной процедуре.

"Есть два варианта, один - получить гражданство как лучший спортсмен, который нужен хорватскому спорту, а другой - пройти "быструю полосу" для украинцев, которые имеют особые условия для получения гражданства в Хорватии и всем ЕС", - пояснил он.

В то же время Маджаревич говорит, что они готовятся к проблемам со сменой гражданства во Всемирной федерации гимнастики, поскольку Украина "точно не отпустит его добровольно".

Ковтун меняет гражданство

Сплетни о том, что украинский спортсмен перейдет в сборную Хорватии, ходили и раньше. В начале декабря СМИ сообщали, что гимнаст не возвращался в Украину после Олимпиады в Париже.

Напомним, на Олимпийских играх-2024 Ковтун получил серебряную медаль в упражнениях на параллельных брусьях. Он является бронзовым призером чемпионата мира и Европы по многоборью и заслуженным мастером спорта Украины.

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