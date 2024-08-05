Первое место в соревнованиях занял представитель Китая.

Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал серебряную медаль в упражнениях на параллельных брусьях на Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Эта медаль стала первой для Украины на Олимпийских играх в спортивной гимнастике. Украинским гимнастам Илье Ковтуну и Олегу Верняеву удалось выступить в последнем финале Олимпиады - упражнениях на параллельных брусьях. Ковтун смог завоевать "серебро" по результатам соревнований.

"В финале Ковтун и Верняев боролись за медали против серебряного призера Олимпиады-2024 в многоборьях Чжана Бохэна, а также медалистов предыдущей Олимпиады в упражнениях на параллельных брусьях: Цзоу Цзиньюаня, Лукаса Даузера и Ферхата Арикана", - добавили в "Суспільне Спорт". Видео дня

Турнирная таблица по результатам соревнований:

1. Цзоу Цзиньюань (Китай) - 16.200.

2. Илья Ковтун (Украина) - 15.500.

3. Шинносуке Ока (Япония) - 15.300.

...

8. Олег Верняев (Украина) - 13.300.

Олимпийские игры-2024 - последние новости

Как писал УНИАН, украинский легкоатлет Михаил Кохан принес Украине бронзовую награду на Олимпийских играх. Тогда эта медаль стала третьей за 4 августа в коллекции Украины. Отмечается, что золото завоевал канадский спортсмен Итан Катцберг, только за две удачных попытки из шести он достиг лидерства. Серебро выиграл венгерский легкоатлет Галаш Бенце.

Также сообщалось, что украинские спортсменки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и бронзовую медали. Магучих преодолела высоту в два метра, а Геращенко прыгнула на 1,95 метра.

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