Он принес третью медаль в украинскую олимпийскую копилку.

Украинский метатель молота Михаил Кохан принес Украине бронзовую награду на Олимпийских играх.

Отметим, что эта медаль стала третьей за сегодня в копилке Украины.

В первых двух попытках Кохан метнул молот на 78,54 и 79, 39 м. Третья попытка для была неудачной, поскольку молот влетел в сетку. Во время шестой попытки Кохан забросил молот на расстояние 79,24 м.

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Золото получил канадский спортсмен Итан Катцберг, только за две удачных попытки из шести он достиг лидерства. Серебро выиграл венгерский легкоатлет Галаш Бенце.

Напомним, для украинского спортсмена это лишь вторая Олимпиада. Он дебютировал на Олимпийских играх в Токио.

Украина на Олимпийских играх

Ранее сегодня украинские спортсменки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и бронзовую медали в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Париже. Магучих преодолела высоту 2 м, а Геращенко прыгнула на 1,95 м.

Украина выиграла уже пять наград на Олимпиаде - две золотые, одну серебряную и две бронзовые. Первое золото для Украины 3 августа получили участницы женской сборной по фехтованию на сабле. Лидер команды Ольга Харлан сразу после завершения поединка призналась, что еще не осознала, что произошло.

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