Михаил Романчук сообщил об ухудшении состояния здоровья.

Двукратный олимпийский медалист Михаил Романчук снялся со второй квалификации Игр в Париже. Об этом он сообщил в комментарии для "Суспільне Спорт".

Отмечается, что украинец не будет плыть дистанцию 1500 метров вольным стилем, в которой является серебряным призером Игр в Токио. По его словам, за день до старта у него поднялась температура.

"Снятие с 1500-метровки вольным стилем означает завершение выступлений Романчуком на Олимпийских играх. Еще перед Играми в Париже он снялся с дистанции 400 метров, на которой выполнил олимпийский норматив, однако это решение объяснял желанием сосредоточиться на основных видах", - добавили в "Суспільне". Видео дня

В издании напомнили, что единственной дистанцией, которую преодолел Романчук на Олимпиаде в Париже, стали 800 метров вольным стилем. Отмечается, что украинский спортсмен соревновался на ней в статусе бронзового призера Игр в Токио и обладателя олимпийского рекорда, однако все же не преодолел квалификацию.

Журналисты добавили, что Михаил Романчук стал еще одним украинским спортсменом, который сообщил о болезни на Олимпиаде. Также с плохим самочувствием соревновались и другие пловцы - Александр Желтяков и Владислав Бухов.

"Таким образом, сборная Украины по плаванию в полном составе завершила выступления на Олимпийских играх-2024. Лучшим результатом пловцов стал полуфинал Владислав Бухова на 50-метровке вольным стилем, тогда как остальные украинские спортсмены квалификацию на своих дистанциях не преодолевали", - подчеркнули в издании.

Олимпиада-2024 - последние новости

Как писал УНИАН, украинец Сергей Кулиш завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Париже. Такую награду он получил в финале по стрельбе из пневматической винтовки с трех позиций с 50 м.

Также стало известно, что украинская фетхувальниця Ольга Харлан получила бронзовую медаль на Олимпийских Играх в Париже. Известно, что добытая в Париже медаль стала для фехтовальщицы уже пятой в олимпийской карьере.

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